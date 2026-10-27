Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że chce zrezygnować z terminu „sztuczna inteligencja” (Artificial Intelligence, AI) na rzecz nazwy „superinteligencja” (Super Intelligence, SI).

Wpisy na Truth Social

Trump złożył to oświadczenie we wpisie w serwisie społecznościowym Truth Social. Zapytał, kiedy „The Wall Street Journal” zacznie nazywać Artificial Intelligence nazwą Super Intelligence, w skrócie SI. Nazwę tę określił jako pożądaną.

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Prezydent scharakteryzował AI jako bardzo złą i niedokładną nazwę. Według niego wszyscy inni już faktycznie używają SI albo wkrótce zaczną go używać.

Oświadczenie o zakazie

Trump oświadczył również, że w najbliższym czasie termin AI lub Artificial Intelligence zostanie oficjalnie zakazany we wszystkich istotnych dokumentach i we wszystkim innym z powodu jego niedokładności. O oświadczeniu prezydenta USA poinformował Channel NewsAsia. Materiał redakcji jest datowany na 28 października 2026 roku.

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