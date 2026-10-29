Во время полного солнечного затмения 12 августа 2026 года исследователи сделали с горы Пико-Тригаза в Испании детальные снимки внешней атмосферы Солнца — короны. На них видны большая корональная дыра и редкие вихревые структуры, которые из-за сходства с кольцами дыма называют дымовыми кольцами.

Вихри в солнечной короне

Снимки опубликовали ученые проекта Solar Wind Sherpas, который координирует Гавайский университет, сообщает Space.com. Такие структуры впервые заметили на фотографиях солнечного затмения 2008 года. Исследователи связывают их образование с разницей температур в корональной плазме; вихри распространяются вдоль магнитных линий Солнца в межпланетное пространство.

Профессор математики Брненского технологического университета Милослав Друкмюллер, который руководит обработкой изображений в команде Solar Wind Sherpas, заявил, что в этом году дымовые кольца удалось особенно хорошо зафиксировать. По его словам, в короне видно много таких закрученных вихрей.

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Область быстрого солнечного ветра

На фотографиях также зафиксирована корональная дыра — область, где магнитные линии Солнца простираются в космос, а не возвращаются к его поверхности. Через такие области солнечный ветер может выходить быстрее, достигая скорости до 800 километров в секунду. Корональные дыры являются более холодными зонами солнечной атмосферы, поэтому на изображениях в экстремальном ультрафиолетовом и рентгеновском диапазонах они выглядят темнее. Они могут существовать неделями или месяцами.

Во время полного затмения Луна естественным образом закрывает яркий диск Солнца. Это позволяет получить детальный вид внутренней короны, который сложно воспроизвести с помощью коронографов на космических аппаратах и наземных телескопах.

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