DoorDash przejmie Instacart za około 17 mld dolarów — The Verge

DoorDash ogłosił zakup usługi dostawy produktów spożywczych Instacart w transakcji wycenianej na około 17 mld dolarów. Przejęcie ma wzmocnić pozycję DoorDash na rynku internetowej dostawy produktów spożywczych dzięki platformie Instacart i jej partnerstwom z sieciami handlowymi.

Wzmocnienie w segmencie produktów spożywczych

DoorDash zaczynał jako usługa kurierskiej dostawy jedzenia z restauracji, ale ma już własny kierunek dostaw produktów spożywczych. W tym segmencie firma konkuruje z Instacart, Uberem, Walmartem i Amazonem. Jak informuje The Verge, transakcja odpowiada również dążeniu DoorDash do dywersyfikacji działalności, ponieważ konkurenci rozszerzają aktywność w obszarze dostawy jedzenia.

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O negocjacjach dowiedziano się w zeszłym tygodniu

Pogłoski o możliwej sprzedaży Instacart pojawiły się w zeszłym tygodniu po informacji The Information o negocjacjach firmy z Uberem i DoorDash. W poniedziałek The Wall Street Journal napisał, że DoorDash i Instacart prowadzą zaawansowane negocjacje, a porozumienie może zostać ostatecznie sfinalizowane już w tym tygodniu.

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