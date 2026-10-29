Південна Корея оштрафувала Apple і Google на $47,6 млн — Engadget

Регулятор Південної Кореї оштрафував Apple і Google за порушення Закону про телекомунікаційний бізнес у сфері магазинів застосунків. Google має сплатити 42,9 млрд вон, або близько $32 млн, а Apple — 20,81 млрд вон, або $15,6 млн. Крім штрафів, компаніям наказали змінити практики роботи з розробниками та платежами.

Порушення у магазинах застосунків

Як повідомляє Engadget, Корейська комісія з медіа та комунікацій проводила перевірки та виїзні інспекції компаній із 2022 року. Регулятор встановив, що Apple і Google змушували користувачів застосовувати їхні внутрішні платіжні системи, стягували комісію у 26% за платежі через сторонні сервіси та забороняли зовнішні платежі.

Комісія також зафіксувала затримки з розглядом застосунків без чіткого пояснення причин і відсутність відповідей на окремі запити щодо таких затримок.

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Вимоги до Apple і Google

Регулятор зобов’язав обидві компанії дозволити зовнішні платежі та переглянути процедури розгляду застосунків. Apple окремо повинна усунути дискримінацію між південнокорейськими та іноземними розробниками. За даними комісії, для розробників із Південної Кореї Apple обчислювала комісію від вартості покупки з урахуванням ПДВ, тоді як для закордонних розробників — від ціни без ПДВ.

Apple і Google вже дозволяють зовнішні платежі у США та Європейському Союзі.

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