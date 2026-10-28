Austria planuje rozpocząć parlamentarne badanie używania inteligentnych okularów w związku z obawami o ochronę prywatności. Sekretarz stanu ds. cyfryzacji Alexander Pröll przedstawił trzystopniowy model regulacji takich urządzeń, które mogą być wyposażone w kamery, mikrofony i funkcje sztucznej inteligencji, informuje Anadolu Agency, powołując się na ORF.

Ograniczenia dla wrażliwych miejsc

Proponowany model przewiduje zakaz nagrywania w szkołach, przedszkolach, przebieralniach, toaletach, sądach, więzieniach, a także w obiektach policji i wojska. W miejscach publicznych prowadzenie nagrania musi być wyraźnie widoczne dla innych osób.

Pröll jako kolejny etap wskazał parlamentarne badanie, do którego planuje się zaangażować specjalistów z dziedziny nauki, ochrony danych i technologii, a także przedstawicieli osób, których dotyczy używanie takich okularów.

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Zrezygnowano z całkowitego zakazu

Urzędnik wykluczył całkowity zakaz tej technologii. Jak powiedział, celem władz jest nieutrudnianie rozwoju technologicznego, a jednocześnie niedopuszczenie do ukrytego filmowania ludzi. Pröll oświadczył również, że producenci powinni być zobowiązani do zapewnienia rozpoznawalności nagrywania za pomocą widocznych wskaźników i sygnałów dźwiękowych.

Według ORF petycję wzywającą do zakazu inteligentnych okularów podpisało już niemal 25 tys. osób. W ubiegłym tygodniu władze Wiednia również wezwały władze federalne do rozważenia możliwego zakazu używania tych urządzeń w transporcie publicznym, instytucjach publicznych i szkołach.

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