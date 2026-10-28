Австрія планує парламентське вивчення використання розумних окулярів — Anadolu Agency

В Австрії планують розпочати парламентське вивчення використання розумних окулярів на тлі занепокоєння щодо захисту приватності. Державний секретар з питань цифровізації Александер Пролль представив триступеневу модель регулювання таких пристроїв, які можуть бути оснащені камерами, мікрофонами та функціями штучного інтелекту, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на ORF.

Обмеження для чутливих місць

Запропонована модель передбачає заборону записів у школах, дитячих садках, роздягальнях, туалетах, судах, в'язницях, а також на об'єктах поліції та військових. У громадських місцях здійснення запису має бути чітко помітним для інших людей.

Наступним етапом Пролль назвав парламентське вивчення, до якого планують залучити фахівців із науки, захисту даних і технологій, а також представників людей, яких стосується використання таких окулярів.

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Від повної заборони відмовилися

Посадовець виключив повну заборону технології. За його словами, мета влади полягає в тому, щоб не перешкоджати технологічному розвитку та водночас не допустити прихованого фільмування людей. Пролль також заявив, що виробників слід зобов'язати робити запис упізнаваним за допомогою видимих індикаторів і звукових сигналів.

За даними ORF, петицію із закликом заборонити розумні окуляри вже підписали майже 25 тисяч людей. Минулого тижня влада Відня також закликала федеральну владу розглянути можливу заборону пристроїв у громадському транспорті, державних установах і школах.

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