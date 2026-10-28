В Австрии планируют начать парламентское изучение использования умных очков на фоне опасений по поводу защиты приватности. Государственный секретарь по вопросам цифровизации Александер Прёлль представил трёхступенчатую модель регулирования таких устройств, которые могут быть оснащены камерами, микрофонами и функциями искусственного интеллекта, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на ORF.

Ограничения для чувствительных мест

Предложенная модель предусматривает запрет на запись в школах, детских садах, раздевалках, туалетах, судах, тюрьмах, а также на объектах полиции и военных. В общественных местах осуществление записи должно быть чётко заметным для других людей.

Следующим этапом Прёлль назвал парламентское изучение, к которому планируют привлечь специалистов в области науки, защиты данных и технологий, а также представителей людей, которых касается использование таких очков.

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От полного запрета отказались

Чиновник исключил полный запрет технологии. По его словам, цель властей заключается в том, чтобы не препятствовать технологическому развитию и одновременно не допустить скрытой съёмки людей. Прёлль также заявил, что производителей следует обязать делать запись распознаваемой с помощью видимых индикаторов и звуковых сигналов.

По данным ORF, петицию с призывом запретить умные очки уже подписали почти 25 тысяч человек. На прошлой неделе власти Вены также призвали федеральные власти рассмотреть возможный запрет устройств в общественном транспорте, государственных учреждениях и школах.

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