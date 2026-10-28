В южноиндийском штате Карнатака фермеры протестуют против планов приобрести сельскохозяйственные земли для запланированного интегрированного городка возле Бенгалуру, часть которого хотят отвести под отрасли, связанные с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Проект Greater Bengaluru Integrated Township планируют реализовать возле города Бидади, к юго-западу от Бенгалуру. Более 800 гектаров в его границах планируют предназначить для отраслей, связанных с ИИ, и смежных сфер. В июне власти штата выпустили окончательное уведомление о приобретении около 210 гектаров земли в трех деревнях на первом этапе проекта.

Протесты фермеров

Сотни фермеров из нескольких деревень выступают против этого плана уже более 18 месяцев. Они опасаются потери плодородных угодий, на которых выращивают, в частности, бетелевые орехи, кокосы и бананы, а также разводят шелкопрядов. Эколог Локеш Б. С. отметил, что местное сельское хозяйство отличается разнообразием.

Одна из участниц протеста, 45-летняя Нила, чья семья владеет примерно четырьмя гектарами земли, сказала, что участок передавался в семье из поколения в поколение. По ее словам, доходы от производства шелка и выращивания бетелевых орехов помогали оплачивать образование ее детей.

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Через месяц после уведомления о приобретении земли власти Карнатаки заверили фермеров, что землю не будут забирать принудительно. Правительство штата также назначило комитет, который должен пересмотреть проект городка и учесть различные позиции общественности.

Вопросы водоснабжения

Расширение ИИ-инфраструктуры в Карнатаке также вызывает обеспокоенность по поводу водных ресурсов. В Бенгалуру работают 31 дата-центр, также в городе планируются новые объекты. В районе Electronic City общественная группа, которую возглавляет IT-специалист Пранай Дубей, заявляет, что почти 150 жилых комплексов зависят от частных водовозов из-за отсутствия подключения к городскому водопроводу.

Участники этой группы считают, что дата-центры, которым нужна вода для охлаждения вычислительного оборудования, усугубляют проблему дефицита воды для жителей. Министр внутренних дел Карнатаки Приянк Харге, который также отвечает за информационные технологии и биотехнологии, назвал среди возможных решений использование очищенных сточных вод, жидкостное охлаждение и более широкое применение возобновляемой энергии.

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