Google zaprezentował Gemini 4 Carbon — nowy model sztucznej inteligencji do zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa, programowania i rozwoju inżynieryjnego. Jak informuje Channel NewsAsia, model uruchomiono w warunkach konkurencji Google z OpenAI i Anthropic w tworzeniu systemów AI do pisania kodu i cyberbezpieczeństwa.

Zadania modelu

Google oświadczył, że Gemini 4 Carbon osiąga najwyższe wyniki w zadaniach z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym w wykrywaniu podatności, ich wykorzystywaniu oraz łataniu oprogramowania. Model jest również przeznaczony do wykonywania złożonych i długotrwałych zadań inżynieryjnych i programistycznych.

Według wewnętrznych testów Google Carbon generuje bezpieczny kod ze wskaźnikiem powodzenia ponad dwukrotnie wyższym niż Gemini 4 Argon. Firma zaprezentowała Argon dwa tygodnie przed uruchomieniem Carbon w ramach rozszerzania linii Gemini dla deweloperów i klientów korporacyjnych.

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Ograniczony dostęp i cena

Początkowo Gemini 4 Carbon będzie dostępny dla części specjalistów ds. cyberochrony za pośrednictwem programu Google Fairwind Program. Firma nadal testuje mechanizmy zabezpieczające modelu.

Gemini 4 Carbon będzie kosztować 2 dolary za milion tokenów wejściowych i 10 dolarów za milion tokenów wyjściowych. Odpowiada to początkowej cenie Gemini 4 Argon.

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