Google представила Gemini 4 Carbon — новую модель искусственного интеллекта для задач в области кибербезопасности, программирования и инженерной разработки. Как сообщает Channel NewsAsia, модель была запущена на фоне конкуренции Google с OpenAI и Anthropic в разработке ИИ-систем для написания кода и кибербезопасности.

Задачи модели

В Google заявили, что Gemini 4 Carbon показывает наивысшие результаты в задачах по кибербезопасности, в частности в выявлении уязвимостей, их эксплуатации и исправлении программного обеспечения. Модель также предназначена для выполнения сложных и длительных инженерных и программных задач.

Согласно внутренним тестам Google, Carbon генерирует защищенный код с уровнем успешности более чем вдвое выше, чем Gemini 4 Argon. Компания представила Argon за две недели до запуска Carbon в рамках расширения линейки Gemini для разработчиков и корпоративных клиентов.

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Ограниченный доступ и цена

Первоначально Gemini 4 Carbon будет доступна части специалистов по киберзащите через программу Google Fairwind Program. Компания продолжает тестировать защитные механизмы модели.

Gemini 4 Carbon будет стоить 2 доллара за миллион входных токенов и 10 долларов за миллион выходных токенов. Это соответствует первоначальной цене Gemini 4 Argon.

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