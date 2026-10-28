Google推出了Gemini 4 Carbon，这是一款用于网络安全、编程和工程开发任务的新型人工智能模型。据Channel NewsAsia报道，该模型的推出正值Google与OpenAI和Anthropic在开发用于编写代码和网络安全的AI系统方面展开竞争之际。

模型任务

Google表示，Gemini 4 Carbon在网络安全任务中表现最佳，尤其是在发现漏洞、利用漏洞以及修复软件方面。该模型还旨在执行复杂且耗时的工程和编程任务。

根据Google的内部测试，Carbon生成安全代码的成功率超过Gemini 4 Argon的两倍。作为面向开发者和企业客户扩展Gemini产品线的一部分，该公司在Carbon推出前两周发布了Argon。

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有限访问和价格

Gemini 4 Carbon最初将通过Google Fairwind Program向部分网络防护专家开放。该公司继续测试该模型的防护机制。

Gemini 4 Carbon的价格为每百万输入令牌2美元，每百万输出令牌10美元。这与Gemini 4 Argon的初始价格一致。

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