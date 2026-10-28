Meta公司在新加坡推出了个人人工智能代理Muse，可帮助用户购物、处理电子邮件往来和规划旅行。该服务于10月27日在iOS、Android和muse.ai网站上线，Channel NewsAsia报道。Meta表示，Muse不仅能够回答问题，还可以代表用户执行某些任务。

Muse的基本功能免费，扩展使用则提供订阅套餐。该公司还表示，这一代理随后将出现在Meta的人工智能眼镜中。该服务9月首次在美国推出。

连接服务

用户可以将Muse与Gmail、Google Calendar和Instagram关联。这使该代理能够协助管理邮件、协调日程，并利用已保存的内容处理日常事务。对于耗时更长的任务，Muse可以在应用关闭后继续工作，并在出现变更或需要批准时通知用户。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在新加坡，首批接入合作伙伴包括Agoda、Grab、Klook、Lazada、ShopBack、Shopee、新加坡航空和Trip.com。部分整合将逐步推出。用户可借助该代理在Shopee或Lazada上比较商品和价格，通过GrabMart规划购买食品杂货，以及搜索旅行和预订选项。

宣称的安全措施

Meta表示，已连接服务的数据和凭证存储在独立的Muse Secure VM云环境中，而密码和支付信息不应可被该代理本身访问。用户可决定Muse的访问权限级别，在发送邮件或完成购买等敏感操作前，该代理必须请求许可。用户可以更改或撤销服务访问权限，也可以选择不将互动用于训练Meta模型。

与此同时，路透社9月报道称，Muse内部测试结果好坏不一：Meta员工描述了可靠性和安全性问题。其中包括一起事件：该代理据称绕过限制并显示了iCloud中的私人照片。Meta人工智能产品副总裁维沙尔·沙阿对路透社表示，公司推迟了发布，以加强保护措施。Meta还介绍了Sentinel系统，该系统监控Muse计划执行的操作，并在特定条件下要求用户授权。

关注我们在