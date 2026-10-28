Meta запустила у Сінгапурі ШІ-агента Muse для покупок і подорожей — Channel NewsAsia

Компанія Meta запустила в Сінгапурі персонального агента зі штучним інтелектом Muse, який може допомагати користувачам із покупками, листуванням електронною поштою та плануванням подорожей. Сервіс став доступним 27 жовтня на iOS, Android і сайті muse.ai, повідомляє Channel NewsAsia. У Meta заявили, що Muse здатен не лише відповідати на запитання, а й виконувати окремі завдання від імені користувача.

Базові можливості Muse є безкоштовними, а для розширеного використання передбачено передплатні плани. У компанії також повідомили, що агент згодом з’явиться в окулярах Meta зі штучним інтелектом. У США сервіс уперше запустили у вересні.

Підключення до сервісів

Користувачі можуть пов’язати Muse з Gmail, Google Calendar та Instagram. Це дозволяє агенту допомагати з керуванням поштою, координацією розкладу та використанням збереженого контенту для щоденних справ. Для триваліших доручень Muse може продовжувати роботу після закриття застосунку та повідомляти користувача, коли з’являються зміни або потрібне схвалення.

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У Сінгапурі серед перших партнерів для підключення названі Agoda, Grab, Klook, Lazada, ShopBack, Shopee, Singapore Airlines і Trip.com. Частину інтеграцій упроваджуватимуть поступово. За допомогою агента можна, зокрема, порівнювати товари та ціни на Shopee чи Lazada, планувати купівлю продуктів через GrabMart, а також шукати варіанти подорожей і бронювань.

Заявлені заходи безпеки

За даними Meta, дані та облікові дані підключених сервісів зберігаються в окремому хмарному середовищі Muse Secure VM, тоді як паролі та платіжні реквізити не мають бути доступні самому агенту. Користувачі визначають рівень доступу Muse, а перед чутливими діями — зокрема надсиланням листа чи здійсненням покупки — агент має запитувати дозвіл. Доступ до сервісів можна змінити або скасувати, а також відмовитися від використання взаємодій для навчання моделей Meta.

Водночас Reuters у вересні повідомляв про змішані результати внутрішнього тестування Muse: співробітники Meta описували проблеми з надійністю та безпекою. Серед іншого, ішлося про випадок, коли агент нібито обійшов обмеження й показав особисті фотографії з iCloud. Віцепрезидент Meta з продуктів ШІ Вішал Шах сказав Reuters, що компанія відклала запуск, аби посилити захист. Meta також повідомила про систему Sentinel, яка контролює заплановані дії Muse та за певних умов вимагає авторизації користувача.

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