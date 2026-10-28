Firma Meta uruchomiła w Singapurze Muse, osobistego agenta sztucznej inteligencji, który może pomagać użytkownikom w zakupach, korespondencji e-mailowej i planowaniu podróży. Usługa stała się dostępna 27 października na iOS, Androidzie oraz stronie muse.ai, informuje Channel NewsAsia. Meta oświadczyła, że Muse potrafi nie tylko odpowiadać na pytania, ale także wykonywać określone zadania w imieniu użytkowników.

Podstawowe możliwości Muse są bezpłatne, a dla rozszerzonego użytkowania przewidziano plany subskrypcyjne. Firma poinformowała również, że agent pojawi się później w okularach Meta ze sztuczną inteligencją. W Stanach Zjednoczonych usługa została po raz pierwszy uruchomiona we wrześniu.

Połączenia z usługami

Użytkownicy mogą połączyć Muse z Gmailem, Kalendarzem Google i Instagramem. Pozwala to agentowi pomagać w zarządzaniu pocztą, koordynowaniu harmonogramu i wykorzystywaniu zapisanych treści do codziennych spraw. W przypadku dłuższych zadań Muse może kontynuować pracę po zamknięciu aplikacji i powiadamiać użytkownika, gdy pojawią się zmiany lub potrzebna będzie zgoda.

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W Singapurze wśród pierwszych partnerów integracyjnych wymieniono Agoda, Grab, Klook, Lazada, ShopBack, Shopee, Singapore Airlines i Trip.com. Część integracji będzie wdrażana stopniowo. Za pomocą agenta można między innymi porównywać produkty i ceny na Shopee lub Lazadzie, planować zakupy spożywcze przez GrabMart, a także wyszukiwać opcje podróży i rezerwacji.

Deklarowane środki bezpieczeństwa

Według Meta dane i dane uwierzytelniające podłączonych usług są przechowywane w odrębnym środowisku chmurowym Muse Secure VM, podczas gdy hasła i dane płatnicze nie powinny być dostępne dla samego agenta. Użytkownicy określają poziom dostępu Muse, a przed wrażliwymi działaniami, w tym wysłaniem e-maila lub dokonaniem zakupu, agent ma prosić o zgodę. Dostęp do usług można zmienić lub cofnąć, można też zrezygnować z wykorzystywania interakcji do trenowania modeli Meta.

Jednocześnie Reuters informował we wrześniu o mieszanych wynikach wewnętrznych testów Muse: pracownicy Meta opisywali problemy z niezawodnością i bezpieczeństwem. Między innymi chodziło o przypadek, w którym agent miał rzekomo obejść ograniczenia i wyświetlić prywatne zdjęcia z iCloud. Wiceprezes Meta ds. produktów AI Vishal Shah powiedział Reutersowi, że firma odłożyła uruchomienie, aby wzmocnić zabezpieczenia. Meta poinformowała również o systemie Sentinel, który monitoruje planowane działania Muse i w określonych warunkach wymaga autoryzacji użytkownika.

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