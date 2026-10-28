Компания Meta запустила в Сингапуре персонального агента с искусственным интеллектом Muse, который может помогать пользователям с покупками, перепиской по электронной почте и планированием путешествий. Сервис стал доступен 27 октября на iOS, Android и сайте muse.ai, сообщает Channel NewsAsia. В Meta заявили, что Muse способен не только отвечать на вопросы, но и выполнять отдельные задачи от имени пользователей.

Базовые возможности Muse являются бесплатными, а для расширенного использования предусмотрены подписочные планы. В компании также сообщили, что агент позже появится в очках Meta с искусственным интеллектом. В США сервис впервые запустили в сентябре.

Подключение к сервисам

Пользователи могут связать Muse с Gmail, Google Calendar и Instagram. Это позволяет агенту помогать с управлением почтой, координацией расписания и использованием сохраненного контента для повседневных дел. Для более длительных поручений Muse может продолжать работу после закрытия приложения и уведомлять пользователя, когда появляются изменения или требуется одобрение.

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В Сингапуре среди первых партнеров для подключения названы Agoda, Grab, Klook, Lazada, ShopBack, Shopee, Singapore Airlines и Trip.com. Часть интеграций будут внедрять постепенно. С помощью агента можно, в частности, сравнивать товары и цены на Shopee или Lazada, планировать покупку продуктов через GrabMart, а также искать варианты путешествий и бронирований.

Заявленные меры безопасности

По данным Meta, данные и учетные данные подключенных сервисов хранятся в отдельной облачной среде Muse Secure VM, тогда как пароли и платежные реквизиты не должны быть доступны самому агенту. Пользователи определяют уровень доступа Muse, а перед чувствительными действиями, в частности отправкой письма или совершением покупки, агент должен запрашивать разрешение. Доступ к сервисам можно изменить или отозвать, а также отказаться от использования взаимодействий для обучения моделей Meta.

В то же время Reuters в сентябре сообщал о смешанных результатах внутреннего тестирования Muse: сотрудники Meta описывали проблемы с надежностью и безопасностью. Среди прочего речь шла о случае, когда агент якобы обошел ограничения и показал личные фотографии из iCloud. Вице-президент Meta по продуктам ИИ Вишал Шах сказал Reuters, что компания отложила запуск, чтобы усилить защиту. Meta также сообщила о системе Sentinel, которая контролирует запланированные действия Muse и при определенных условиях требует авторизации пользователя.

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