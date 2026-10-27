Астрономы подробно исследовали остаток сверхновой Pa 30 в Млечном Пути и обнаружили вдоль газовых волокон почти одинаковые узлы, похожие на жемчужины на нити. В центре объекта находится редкая звезда-зомби — остаток белого карлика, пережившего взрыв. О результатах наблюдений сообщает Space.com.

Узлы размером с планетарную область

Pa 30 находится примерно в 7 500 световых годах от Земли. Наблюдения с помощью телескопа Gemini North позволили рассмотреть цепочки газа и обломков, расходящиеся от места взрыва. Каждый из обнаруженных узлов настолько велик, что область Солнечной системы до орбиты Нептуна могла бы поместиться в нем примерно десять раз.

По словам участницы исследования, ассистентки профессора Института науки и технологий Австрии Иларии Каяццо, узлы имеют удивительно однородные размеры. Ученые планируют смоделировать их образование.

Взрыв, зафиксированный в 1181 году

Pa 30 впервые идентифицировал ученый-любитель в 2013 году. Позднее объект связали со взрывом, который независимо зафиксировали в японских, китайских и арабских исторических записях 1181 года. Это одна из пяти сверхновых, которые люди наблюдали до изобретения телескопа.

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Такие события относятся к редкому классу сверхновых типа Iax. Обычно взрыв сверхновой типа Ia уничтожает белый карлик, накопивший вещество звезды-компаньона. Однако в некоторых случаях часть звезды сохраняется, образуя так называемую звезду-зомби.

Почти неподвижный остаток звезды

Исследователи также установили, что звезда-зомби находится почти точно в центре Pa 30. Они измерили верхнюю границу ее поперечной скорости и выяснили, что она очень мала. Это указывает на относительную симметричность взрыва: при таком сценарии выброшенное вещество разлетается симметрично, а уцелевшая звезда не получает значительного импульса.

Ученые планируют использовать характерные свойства Pa 30 для поиска остатков других сверхновых типа Iax в Млечном Пути и ближайших галактиках. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal.

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