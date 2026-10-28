Южная Корея завершила разработку морского ударного вертолета в рамках проекта стоимостью 450 млрд вон, или около 337 млн долларов. Производство примерно 20 таких машин планируют начать в 2027 году, сообщает Anadolu Agency.

Модификация на базе Surion

Новый вертолет создали на основе морской версии KUH-1 Surion. По данным Администрации программы оборонных закупок Южной Кореи, машина предназначена для многоцелевых десантных операций.

Вертолет оснастили ракетами класса «воздух — поверхность» и другими системами вооружения. Он также имеет дополнительные системы для противодействия угрозам со стороны вражеских вертолетов и беспилотников.

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Испытания и сертификация

Проект стартовал в 2022 году и прошел серию оценок. Во время испытаний проводились боевые стрельбы из турельных пулеметов, ракетами класса «воздух — поверхность», а также управляемыми и неуправляемыми ракетами.

В июле вертолет успешно прошел полную оценку боевой пригодности, а в августе получил сертификат летной годности. Это подтвердило соответствие машины требованиям безопасного полета.

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