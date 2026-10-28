В Китае официально начался этап инженерного строительства крупной плавучей научной платформы, которую называют мобильным искусственным островом. Как сообщает South China Morning Post, полупогружная двухкорпусная конструкция должна стать первым в мире мобильным самодостаточным искусственным островом. Ее планируют полностью завершить и передать заказчику к июню 2030 года.

По данным местных СМИ, 18 октября Шанхайский университет Цзяо Тун, главный разработчик объекта, заключил контракт стоимостью более 2,7 млрд юаней, или около 405 млн долларов США, с судостроительным предприятием, входящим в China State Shipbuilding Corporation.

Платформа для исследований в открытом море

Официальное название проекта — Всепогодный плавучий исследовательский комплекс для глубоководных работ. Он внесен в перечень крупных проектов научной инфраструктуры 14-го пятилетнего плана Китая. По данным Шанхайского университета Цзяо Тун, разработка концепции продолжалась около десяти лет.

Длина конструкции составит 138 метров, ширина — 85 метров, а главная палуба будет расположена на высоте 45 метров над водой. Максимальное водоизмещение платформы оценивается примерно в 74 тысячи тонн, что приближает ее по масштабу к крупному авианосцу. Для сравнения, водоизмещение китайского авианосца «Фуцзянь» превышает 80 тысяч тонн.

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Устойчивость к волнам и тайфунам

Платформа сможет двигаться со скоростью до 11 узлов, или примерно 20 км/ч, и поддерживать работу более 200 исследователей. Ее двухкорпусная конструкция рассчитана на эксплуатацию при состоянии моря 7, когда высота волн составляет от шести до девяти метров, а также на выживание во время тайфунов интенсивностью до 17 по расширенной шкале Бофорта.

На борту предусмотрено шесть лабораторий для исследований тяжелого морского оборудования и систем, метеорологических наблюдений за морскими стихиями и длительного мониторинга морских экосистем. Главный ученый проекта Чжоу Мэн ранее заявлял, что комплекс будут использовать для испытаний высокотехнологичного оборудования, обнаружения тайфунов с близкого расстояния и морских научных наблюдений. По его словам, объект также планируют открыть для совместного использования международными научными учреждениями и предприятиями.

Инженеры проекта также предложили конструкцию, устойчивую к ядерному взрыву, хотя сам объект официально позиционируют как гражданскую исследовательскую платформу.

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