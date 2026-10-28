Международная группа ученых во главе с исследователем Университета Мюнстера в Германии Лукасом Шрадером выявила связь между активностью мобильных участков ДНК и последующим разнообразием муравьев. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, охватило геномы 163 видов этих насекомых.

Как сообщает ScienceDaily, ученые сравнили геномы представителей 12 из 16 современных подсемейств муравьев и реконструировали изменения активности транспозонов на протяжении последних 100 миллионов лет. Транспозоны, или так называемые прыгающие гены, могут перемещаться по геному и создавать собственные копии.

Всплески перед диверсификацией

Исследователи установили, что линии муравьев с большим количеством таких мобильных генетических элементов сегодня обычно имеют больше видов. В нескольких крупных линиях муравьев всплески активности транспозонов происходили в начале палеогена — примерно 66 миллионов лет назад.

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Эти генетические изменения предшествовали значительному увеличению числа видов в соответствующих линиях муравьев. Авторы работы предполагают, что транспозоны могли быть одним из факторов, способствовавших их быстрой диверсификации после крупных экологических изменений.

Связь с химической коммуникацией

Отдельно ученые выявили связь между транспозонами и расширением семейств генов, связанных с химической коммуникацией. В частности, речь идет о генах обонятельных рецепторов, которые позволяют муравьям воспринимать запахи. Химические сигналы нужны им для ориентирования, распознавания членов колонии и координации совместных действий.

Ученые считают, что активность транспозонов могла способствовать развитию этих сенсорных систем. Сегодня известно более 15 тысяч видов муравьев, которые являются крупнейшим семейством социальных насекомых.

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