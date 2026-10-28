Badacze powiązali aktywność transpozonów z różnorodnością mrówek — ScienceDaily
Międzynarodowa grupa naukowców, kierowana przez Lukasa Schradera, badacza z Uniwersytetu w Münsterze w Niemczech, wykryła związek między aktywnością ruchomych odcinków DNA a późniejszą różnorodnością mrówek. Badanie opublikowane w czasopiśmie Science Advances objęło genomy 163 gatunków tych owadów.
Jak informuje ScienceDaily, naukowcy porównali genomy przedstawicieli 12 z 16 współczesnych podrodzin mrówek i zrekonstruowali zmiany aktywności transpozonów w ciągu ostatnich 100 milionów lat. Transpozony, czyli tak zwane skaczące geny, mogą przemieszczać się w genomie i tworzyć własne kopie.
Wzrosty aktywności przed dywersyfikacją
Badacze ustalili, że linie mrówek z większą liczbą takich ruchomych elementów genetycznych mają obecnie zazwyczaj więcej gatunków. W kilku dużych liniach mrówek wzrosty aktywności transpozonów wystąpiły na początku paleogenu — około 66 milionów lat temu.
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Te zmiany genetyczne poprzedziły znaczny wzrost liczby gatunków w odpowiednich liniach mrówek. Autorzy pracy przypuszczają, że transpozony mogły być jednym z czynników, które przyczyniły się do ich szybkiej dywersyfikacji po dużych zmianach środowiskowych.
Związek z komunikacją chemiczną
Osobno naukowcy wykryli związek między transpozonami a rozszerzaniem rodzin genów związanych z komunikacją chemiczną. W szczególności chodzi o geny receptorów węchowych, które umożliwiają mrówkom odbieranie zapachów. Sygnały chemiczne są im potrzebne do orientacji, rozpoznawania członków kolonii i koordynowania wspólnych działań.
Naukowcy uważają, że aktywność transpozonów mogła przyczynić się do rozwoju tych systemów sensorycznych. Obecnie znanych jest ponad 15 tysięcy gatunków mrówek, które stanowią największą rodzinę owadów społecznych.