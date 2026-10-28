Дослідники пов’язали активність транспозонів із різноманіттям мурах — ScienceDaily

Міжнародна група науковців, яку очолив дослідник Університету Мюнстера в Німеччині Лукас Шрадер, виявила зв’язок між активністю мобільних ділянок ДНК та подальшим різноманіттям мурах. Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, охопило геноми 163 видів цих комах.

Як повідомляє ScienceDaily, науковці порівняли геноми представників 12 із 16 сучасних підродин мурах і реконструювали зміни активності транспозонів протягом останніх 100 мільйонів років. Транспозони, або так звані стрибучі гени, можуть переміщуватися геномом та створювати власні копії.

Сплески перед диверсифікацією

Дослідники встановили, що лінії мурах із більшою кількістю таких мобільних генетичних елементів нині зазвичай мають більше видів. У кількох великих лініях мурах сплески активності транспозонів відбувалися на початку палеогену — приблизно 66 мільйонів років тому.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ці генетичні зміни передували значному збільшенню числа видів у відповідних лініях мурах. Автори роботи припускають, що транспозони могли бути одним із чинників, які сприяли їхній швидкій диверсифікації після великих екологічних змін.

Зв’язок із хімічною комунікацією

Окремо вчені виявили зв’язок між транспозонами та розширенням родин генів, пов’язаних із хімічною комунікацією. Зокрема, йдеться про гени нюхових рецепторів, що дають мурахам змогу сприймати запахи. Хімічні сигнали потрібні їм для орієнтування, розпізнавання членів колонії та координації спільних дій.

Науковці вважають, що активність транспозонів могла сприяти розвитку цих сенсорних систем. Сьогодні відомо понад 15 тисяч видів мурах, які є найбільшою родиною соціальних комах.

Читай нас у