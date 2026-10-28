由德国明斯特大学研究人员卢卡斯·施拉德领导的一个国际科学家团队发现，移动DNA片段的活性与蚂蚁后续的多样性之间存在联系。这项发表于《科学进展》期刊的研究涵盖了163种这类昆虫的基因组。

据ScienceDaily报道，科学家比较了16个现代蚂蚁亚科中12个亚科代表物种的基因组，并重建了过去1亿年间转座子活性的变化。转座子，即所谓的跳跃基因，能够在基因组中移动并产生自身的拷贝。

多样化之前的活性激增

研究人员发现，拥有更多此类移动遗传元件的蚂蚁谱系如今通常拥有更多物种。在若干大型蚂蚁谱系中，转座子活性的激增发生在古近纪初期，即大约6600万年前。

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这些遗传变化早于相应蚂蚁谱系中物种数量的显著增加。该研究作者推测，转座子可能是促成它们在重大生态变化后迅速多样化的因素之一。

与化学通信的联系

科学家还发现，转座子与参与化学通信的基因家族扩张之间存在联系。具体而言，这涉及使蚂蚁能够感知气味的嗅觉受体基因。化学信号是它们进行定向、识别群体成员以及协调共同行动所必需的。

科学家认为，转座子活性可能促进了这些感觉系统的发展。目前已知的蚂蚁物种超过1.5万种，它们是社会性昆虫中最大的科。

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