OpenAI计划购买谷歌AI芯片——Channel NewsAsia

OpenAI计划购买谷歌的AI芯片。Channel NewsAsia援引The Information报道称，后者引述了一名知情人士的话。潜在交易的财务条款及其他细节尚未披露。

竞争对手之间可能达成交易

这项潜在采购可能会加深OpenAI与谷歌的关系，后者隶属于Alphabet。同时，两家公司在基于人工智能的产品和搜索服务领域展开竞争。

谷歌没有回应路透社在非工作时间发出的问询。OpenAI拒绝置评。

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Nvidia芯片的替代选择

OpenAI是Nvidia图形处理器的最大买家之一。ChatGPT的开发商使用这些处理器训练AI模型并进行推理计算。

路透社在2025年6月报道称，OpenAI已开始租用谷歌的AI芯片。张量处理单元，即TPU，正作为Nvidia芯片的替代选择而日益受到欢迎，因为企业正在寻求更便宜的解决方案以及适合运行AI模型的硬件。今年，谷歌开始向部分客户直接销售TPU。

随着对人工智能计算资源的需求增长，科技公司正在增加对数据中心和半导体的支出。

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