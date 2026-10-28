OpenAI planuje kupić chipy AI Google — Channel NewsAsia

OpenAI planuje kupić chipy AI Google. Poinformował o tym Channel NewsAsia, powołując się na The Information, które cytuje osobę zaznajomioną ze sprawą. Warunki finansowe i inne szczegóły potencjalnej transakcji nie zostały ujawnione.

Możliwa transakcja między konkurentami

Potencjalny zakup może pogłębić relacje OpenAI z Google, które należy do Alphabet. Jednocześnie firmy konkurują w dziedzinie produktów opartych na sztucznej inteligencji i usług wyszukiwania.

Google nie odpowiedział na zapytanie Reutersa wysłane poza godzinami pracy. OpenAI odmówiło komentarza.

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Alternatywa dla chipów Nvidia

OpenAI jest jednym z największych nabywców procesorów graficznych Nvidia. Twórca ChatGPT wykorzystuje je do trenowania modeli AI i obliczeń inferencyjnych.

Reuters informował w czerwcu 2025 roku, że OpenAI zaczęło wynajmować chipy AI Google. Tensor Processing Units, czyli TPU, zyskują popularność jako alternatywa dla chipów Nvidia, ponieważ firmy szukają tańszych rozwiązań i sprzętu przystosowanego do pracy z modelami AI. W tym roku Google zaczęło bezpośrednio sprzedawać TPU niektórym klientom.

Firmy technologiczne zwiększają wydatki na centra danych i półprzewodniki w związku z rosnącym popytem na zasoby obliczeniowe dla sztucznej inteligencji.

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