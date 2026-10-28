OpenAI планирует купить ИИ-чипы Google — Channel NewsAsia

OpenAI планирует купить ИИ-чипы Google. Об этом Channel NewsAsia сообщило со ссылкой на The Information, которое цитирует человека, знакомого с этим вопросом. Финансовые условия и другие детали возможной сделки не раскрываются.

Возможная сделка между конкурентами

Потенциальная покупка может углубить связи OpenAI с Google, входящей в состав Alphabet. В то же время компании конкурируют в сфере продуктов на основе искусственного интеллекта и поисковых сервисов.

Google не ответила на запрос Reuters, направленный вне рабочего времени. OpenAI отказалась от комментариев.

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Альтернатива чипам Nvidia

OpenAI является одним из крупнейших покупателей графических процессоров Nvidia. Разработчик ChatGPT использует их для обучения ИИ-моделей и инференс-вычислений.

Reuters в июне 2025 года сообщало, что OpenAI начала арендовать ИИ-чипы Google. Tensor Processing Units, или TPU, приобретают популярность в качестве альтернативы чипам Nvidia, поскольку компании ищут более дешевые решения и оборудование, приспособленное для работы ИИ-моделей. В этом году Google начала напрямую продавать TPU некоторым клиентам.

Технологические компании увеличивают расходы на дата-центры и полупроводники на фоне роста спроса на вычислительные ресурсы для искусственного интеллекта.

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