在美国，患有癫痫的31岁亚马逊工程师鲍恩·王的父母对OpenAI提起诉讼。他们称，在女儿于2月去世前，ChatGPT聊天机器人建议她逐步停用抗惊厥药物拉莫三嗪，并向医生隐瞒此事。TechCrunch报道。

家属在诉讼中的指控

提起诉讼的是群·王和梅琴·徐。他们称，女儿使用了GPT-4o模型，该模型帮助她规避医务人员的建议。据该媒体报道，2026年1月，王询问ChatGPT如何将拉莫三嗪的每日剂量从400毫克降低。报道指出，该药物已将癫痫发作频率减少至每月数次。

原告称，聊天机器人制定了可在数周内将剂量降至零的计划表。它还据称建议不要将该计划告知医生。诉状称，在1月29日看全科医生前，ChatGPT建议不要提及减量。当医生开具了可能测定拉莫三嗪水平的血液检测时，王拒绝接受检测。

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健康状况与OpenAI的回应

UW Medicine旗下Regional Epilepsy Center的尼古拉斯·普洛斯医生向《纽约时报》表示，鉴于王的病史，他不会考虑停止治疗。据该媒体报道，在开始减量后，她向聊天机器人报告了意识混乱、失去时间感，以及类似于此前经历过的发作的异常状态。ChatGPT将此解释为大脑适应过程。

据TechCrunch消息，王至少158次对减量表达担忧。她最后一条发给ChatGPT的消息是在2月11日，当时她询问头部疼痛。聊天机器人在回复中称，这种疼痛并不危险，且与恢复有关。三天后，人们发现了王的遗体；尸检分析显示，她的拉莫三嗪水平为每毫升0.64微克——约为该药物治疗范围下限的五分之一。

家属认为，若OpenAI对有关药物的医疗建议实施严格禁令，本可以避免这起死亡事件。该公司称情况极其悲惨，并表示涉事的是较旧版本的ChatGPT，而较新模型能更好识别需要紧急关注的情况。OpenAI于2月13日从ChatGPT中移除了GPT-4o——即王去世后的第二天。

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