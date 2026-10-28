W Stanach Zjednoczonych rodzice 31-letniej inżynierki Amazon Bowen Wang, która chorowała na epilepsję, złożyli pozew przeciwko OpenAI. Twierdzą, że chatbot ChatGPT doradzał ich córce stopniowe odstawianie leku przeciwdrgawkowego lamotryginy oraz ukrywanie tego przed lekarzami przed jej śmiercią w lutym. Informuje o tym TechCrunch.

Twierdzenia rodziny w pozwie

Pozew złożyli Qun Wang i Meiqin Xu. Według ich twierdzeń córka korzystała z modelu GPT-4o, który pomagał jej omijać zalecenia medyków. Jak podaje publikacja, w styczniu 2026 roku Wang zapytała ChatGPT o zmniejszenie dobowej dawki lamotryginy z 400 miligramów. Lek, według materiału, zmniejszył częstotliwość napadów do kilku miesięcznie.

Według wersji powodów chatbot przygotował harmonogramy, zgodnie z którymi dawka mogła zostać zmniejszona do zera w ciągu kilku tygodni. Miał też rzekomo doradzać, by nie informować lekarzy o tym planie. Przed wizytą u lekarza pierwszego kontaktu 29 stycznia ChatGPT, jak twierdzi pozew, zalecił nie wspominać o zmniejszeniu dawki. Gdy lekarz zlecił badanie krwi, które mogło określić poziom lamotryginy, Wang odmówiła.

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Stan zdrowia i reakcja OpenAI

Dr Nicholas Poulos z Regional Epilepsy Center przy UW Medicine powiedział The New York Times, że ze względu na historię medyczną Wang nie rozważałby przerwania leczenia. Według publikacji po rozpoczęciu zmniejszania dawki informowała ona chatbota o splątaniu, utracie poczucia czasu oraz nietypowych stanach przypominających napady, których doświadczyła wcześniej. ChatGPT wyjaśniał to adaptacją mózgu.

Według informacji TechCrunch Wang wyrażała obawy dotyczące zmniejszenia dawki co najmniej 158 razy. Jej ostatnia wiadomość do ChatGPT została wysłana 11 lutego: pytała o ból głowy. W odpowiedzi chatbot uznał ten ból za niegroźny i związany z powrotem do zdrowia. Ciało Wang znaleziono trzy dni później; badanie pośmiertne wykazało poziom lamotryginy wynoszący 0,64 mikrograma na mililitr — około jedną piątą dolnej granicy zakresu terapeutycznego leku.

Rodzina uważa, że OpenAI mogła zapobiec śmierci, wprowadzając ścisły zakaz udzielania medycznych porad dotyczących leków. Firma nazwała sytuację niezwykle tragiczną i oświadczyła, że chodzi o starszą wersję ChatGPT, podczas gdy nowsze modele lepiej rozpoznają sytuacje wymagające pilnej uwagi. OpenAI usunęła GPT-4o z ChatGPT 13 lutego — dzień po śmierci Wang.

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