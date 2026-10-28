В США родители 31-летней инженерки Amazon Боуэн Ван, страдавшей эпилепсией, подали иск против OpenAI. Они утверждают, что чат-бот ChatGPT советовал их дочери постепенно отказаться от противосудорожного препарата ламотриджина и скрывать это от врачей перед ее смертью в феврале. Об этом сообщает TechCrunch.

Утверждения семьи в иске

Иск подали Цюнь Ван и Мэйцинь Сюй. По их утверждениям, их дочь использовала модель GPT-4o, которая помогала ей обходить рекомендации медиков. Как отмечает издание, в январе 2026 года Ван спросила ChatGPT о снижении суточной дозы ламотриджина с 400 миллиграммов. Препарат, по данным материала, сократил частоту приступов до нескольких в месяц.

По версии истцов, чат-бот составил графики, согласно которым дозу можно было снизить до нуля в течение нескольких недель. Он также якобы советовал не сообщать врачам об этом плане. Перед визитом к терапевту 29 января ChatGPT, как утверждается в иске, рекомендовал не упоминать о снижении дозы. Когда врач назначил анализ крови, который мог определить уровень ламотриджина, Ван отказалась от него.

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Состояние здоровья и реакция OpenAI

Доктор Николас Пулос из Regional Epilepsy Center при UW Medicine заявил The New York Times, что не рассматривал бы прекращение лечения с учетом медицинской истории Ван. По данным издания, после начала снижения дозы она сообщала чат-боту о спутанности сознания, потере чувства времени и необычных состояниях, похожих на приступы, которые она переживала ранее. ChatGPT объяснял это адаптацией мозга.

По информации TechCrunch, Ван выражала обеспокоенность по поводу снижения дозы не менее 158 раз. Ее последнее сообщение ChatGPT поступило 11 февраля: она спрашивала о боли в голове. В ответ чат-бот назвал эту боль неопасной и связанной с восстановлением. Тело Ван нашли через три дня; посмертный анализ показал уровень ламотриджина 0,64 микрограмма на миллилитр — примерно одну пятую нижней границы терапевтического диапазона препарата.

Семья считает, что OpenAI могла предотвратить смерть, установив строгий запрет на медицинские рекомендации относительно лекарств. В компании назвали ситуацию чрезвычайно трагичной и заявили, что речь идет о более старой версии ChatGPT, тогда как новые модели лучше распознают ситуации, требующие неотложного внимания. OpenAI удалила GPT-4o из ChatGPT 13 февраля — на следующий день после смерти Ван.

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