中国确定潜在锂矿床区域——《南华早报》

研究人员在中国东南部确定了潜在的火山黏土型锂矿床区域，这些区域与该国东部和南部地区的锂电池制造产业集群重合。据《南华早报》报道，这是一项对地质潜力的初步评估，而非已获确认、适合商业开采的储量。

该文章于9月发表在经同行评审的中国期刊《East China Geology》上。这项有中国地质调查局南京中心科学家参与的研究，将中国东南沿海地区的地质情况与美国和欧洲的大型矿床进行了比较。共同作者之一、地质学家段征任职于中国地质科学院地质研究所。

优先勘探区域

科学家将广东省和平县的石镇北盆地列为进一步研究的首要优先区域。当地富含黏土的火山岩层中已发现锂矿化。名单中排名第二的是浙江省建德市寿昌盆地。

浙江缙云和鹿城附近地区也被认为具有前景，那里存在蒙脱石和伊利石等黏土矿物。段征指出，钻探应集中在环形破火山口断层上部与古代破火山口湖沉积物交汇的区域。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

潜力仍需验证

研究数据显示，晚中生代酸性火山岩沿中国东南海岸延伸约1200公里，并向内陆延伸500公里。其总面积约为15万平方公里；该地区已发现105个破火山口。

不过，中国东南部已研究区域的锂浓度从数百至约1000百万分率不等，低于美国麦克德米特矿床部分区域的指标。和平县的一些岩层中，氧化锂含量为0.1%至0.2%，且岩层本身相对较厚。

段征强调，现阶段这仅是勘探指引和潜力评估。要确定潜在矿床的规模、连续性和锂含量，还需要进一步钻探；而开采的经济可行性则受到黏土原料加工成本和技术的制约。

关注我们在