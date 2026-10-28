Naukowcy wskazali w południowo-wschodnich Chinach potencjalne obszary wulkanicznych ilastych złóż litu, które pokrywają się z klastrami przemysłowymi produkującymi baterie litowe we wschodnich i południowych regionach kraju. Chodzi o wstępną ocenę potencjału geologicznego, a nie o potwierdzone zasoby nadające się do komercyjnego wydobycia, informuje South China Morning Post.

Artykuł opublikowano we wrześniu w recenzowanym chińskim czasopiśmie East China Geology. W badaniu, w którym uczestniczyli naukowcy z Centrum w Nankinie Chińskiej Służby Geologicznej, porównano geologię południowo-wschodniego wybrzeża kraju z dużymi złożami w USA i Europie. Jeden ze współautorów, geolog Duan Zheng, pracuje w Instytucie Geologii Chińskiej Akademii Nauk Geologicznych.

Obszary priorytetowej eksploracji

Za pierwszy priorytet dalszych badań naukowcy uznali basen Shizhenbei w powiecie Heping w prowincji Guangdong. W bogatych w glinę warstwach skał wulkanicznych zarejestrowano tam już mineralizację litu. Drugie miejsce na liście zajął basen Shouchang w mieście Jiande w prowincji Zhejiang.

Za perspektywiczne uznaje się także tereny w pobliżu Jinyun i Lucheng w Zhejiang, gdzie występują minerały ilaste: smektyt i illit. Duan Zheng zaznaczył, że odwierty należy skoncentrować na obszarach przecięcia górnych części pierścieniowych uskoków kalderowych z osadami dawnych jezior kalderowych.

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Potencjał nadal wymaga weryfikacji

Zgodnie z badaniem późnomezozoiczne kwaśne skały wulkaniczne rozciągają się wzdłuż południowo-wschodniego wybrzeża Chin na około 1200 kilometrów i sięgają 500 kilometrów w głąb kraju. Ich łączna powierzchnia wynosi około 150 tys. kilometrów kwadratowych; w regionie zidentyfikowano 105 kalder.

Jednak stężenie litu na badanych obszarach południowo-wschodnich Chin wynosi od kilkuset do około 1000 części na milion, co jest wartością niższą niż wskaźniki na niektórych obszarach złoża McDermitt w USA. W niektórych warstwach w Heping zawartość tlenku litu wynosi 0,1–0,2%, a same warstwy są stosunkowo grube.

Duan Zheng podkreślił, że na tym etapie są to jedynie wskazówki dla eksploracji i ocena potencjału. Do określenia rozmiaru, ciągłości i zawartości litu w możliwych złożach potrzebne są dodatkowe odwierty, a ekonomiczną opłacalność wydobycia komplikują koszty i technologie przetwarzania surowców ilastych.

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