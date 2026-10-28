Korea Południowa zakończyła rozwój morskiego śmigłowca szturmowego w ramach projektu o wartości 450 mld wonów, czyli około 337 mln dolarów. Produkcję około 20 takich maszyn planuje się rozpocząć w 2027 roku, podaje Anadolu Agency.

Modyfikacja oparta na Surionie

Nowy śmigłowiec opracowano na bazie morskiej wersji KUH-1 Surion. Według południowokoreańskiej Administracji Programu Zakupów Obronnych maszyna jest przeznaczona do wielozadaniowych operacji desantowych.

Śmigłowiec wyposażono w pociski powietrze–ziemia oraz inne systemy uzbrojenia. Ma on również dodatkowe systemy do przeciwdziałania zagrożeniom ze strony wrogich śmigłowców i dronów.

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Testy i certyfikacja

Projekt rozpoczął się w 2022 roku i przeszedł serię ocen. Podczas testów prowadzono strzelania bojowe z karabinów maszynowych zamontowanych w wieżyczkach, pocisków powietrze–ziemia, a także rakiet kierowanych i niekierowanych.

W lipcu śmigłowiec pomyślnie przeszedł pełną ocenę przydatności bojowej, a w sierpniu otrzymał certyfikat zdatności do lotu. Potwierdziło to zgodność maszyny z wymogami bezpiecznego lotu.

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