W USA gubernatorka stanu Nowy Jork Kathy Hochul podpisała ustawę mającą chronić dzieci przed potencjalnymi szkodami podczas korzystania z chatbotów AI. Jak podaje Engadget, dokument zobowiązuje firmy AI do weryfikowania wieku użytkowników. Muszą one zaoferować co najmniej jeden sposób weryfikacji, który nie opiera się wyłącznie na państwowym dokumencie tożsamości, a uzyskane informacje o wieku powinny usunąć po wykorzystaniu.

Ograniczenia dla chatbotów

Jeśli użytkownik nie ma 18 lat lub firma nie potwierdziła jeszcze, że jest pełnoletni, chatbot musi przestrzegać określonych ograniczeń. W szczególności nie może podszywać się pod prawdziwą osobę, twierdzić, że jest żywy, ani deklarować posiadania ludzkich emocji.

Ustawa zakazuje także chatbotom twierdzenia, że łączy je z dzieckiem relacja osobista, romantyczna lub zawodowa, albo występowania wobec niego jako autorytet. Nie mogą zadawać nieproszonych pytań o emocje ani wykorzystywać prywatnych informacji medycznych i osobistych dziecka z wcześniejszych rozmów. Chatbotom zakazano również zachęcania do samobójstwa, samookaleczenia, zaburzeń odżywiania, używania narkotyków lub spożywania alkoholu, a także ułatwiania takich działań.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Osobno ustawa zakazuje nakłaniania dzieci do zachowywania tajemnic, izolowania się lub niekorzystania z pomocy rodziców, innych zaufanych dorosłych albo specjalistów. Zakazane są również treści jednoznacznie seksualne i materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie dzieci.

Kary i ochrona elektronicznych niań

Powstanie strona internetowa do składania skarg, za pośrednictwem której społeczeństwo będzie mogło zwracać się do prokuratora generalnego stanu Nowy Jork. Za naruszenia firmom może grozić kara cywilna do 25 tys. dolarów za każdy przypadek, a także odszkodowanie, restytucja i inne środki ochrony prawnej. Mogą one również zostać zobowiązane do usunięcia bezprawnie zebranych danych oraz modeli wytrenowanych na takich informacjach. Ustawa wejdzie w życie za sześć miesięcy.

Hochul podpisała także odrębną ustawę dotyczącą podłączonych do internetu elektronicznych niań sprzedawanych w stanie. Takie urządzenia muszą zapobiegać nieuprawnionemu oglądaniu lub podsłuchiwaniu rejestrowanej przez nie aktywności. Na elektronicznych nianiach muszą znajdować się ostrzeżenia o znaczeniu stosowania środków bezpieczeństwa i zagrożeniach związanych z niezabezpieczonymi połączeniami. Ustawa ta zacznie obowiązywać za 90 dni.

Czytaj nas na