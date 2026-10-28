В США губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала закон, призванный защитить детей от потенциального вреда при использовании ИИ-чатботов. Как сообщает Engadget, документ обязывает ИИ-компании проверять возраст пользователей. Они должны предложить как минимум один способ верификации, который не основывается исключительно на государственном удостоверении личности, а полученные сведения о возрасте должны удалять после использования.

Ограничения для чатботов

Если пользователю нет 18 лет или компания еще не подтвердила, что он совершеннолетний, чатбот должен соблюдать установленные ограничения. В частности, он не может выдавать себя за реального человека, утверждать, что он живой, или заявлять о наличии человеческих эмоций.

Закон также запрещает чатботам утверждать, что у них с ребенком есть личные, романтические или профессиональные отношения, либо выступать для него авторитетным лицом. Им нельзя задавать непрошеные вопросы об эмоциях или использовать частную медицинскую и личную информацию ребенка из предыдущих разговоров. Чатботам также запрещено поощрять или содействовать самоубийству, самоповреждению, расстройствам пищевого поведения, употреблению наркотиков или алкоголя.

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Отдельно закон запрещает побуждать детей хранить секреты, изолироваться или не обращаться за помощью к родителям, другим доверенным взрослым или специалистам. Также запрещены сексуально откровенный контент и материалы сексуального насилия над детьми.

Штрафы и защита видеонянь

Для подачи жалоб создадут сайт, через который общественность сможет обращаться к генеральному прокурору штата Нью-Йорк. За нарушения компаниям могут назначить гражданский штраф до 25 тысяч долларов за каждый случай, а также возмещение ущерба, реституцию и другие меры правовой защиты. Их также могут обязать удалить незаконно собранные данные и модели, обученные на такой информации. Закон вступит в силу через шесть месяцев.

Хокул также подписала отдельный закон, касающийся подключенных к интернету видеонянь, которые продаются в штате. Такие устройства должны предотвращать несанкционированный просмотр или прослушивание фиксируемой ими активности. На видеонянях должны размещаться предупреждения о важности использования средств безопасности и рисках незащищенных соединений. Этот закон начнет действовать через 90 дней.

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