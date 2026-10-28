Południowokoreańskie instytucje finansowe doświadczyły nowej fali cyberataków. Wśród poszkodowanych są firmy brokerskie Daishin Securities i Mirae Asset Global Investments, a także giełda kryptowalut Bithumb. Jak informuje TechCrunch, powołując się na lokalne media, Daishin Securities oświadczyła, że ujawniono dane osobowe 38 490 klientów.

Dane klientów Daishin Securities

W wyniku ataku ujawniono imiona i nazwiska klientów, ich adresy e-mail oraz numery telefonów komórkowych. Daishin Securities powiadomiła poszkodowanych, współpracuje z władzami podczas śledztwa i musi zrekompensować straty zgodnie z wymogami prawa.

Mirae Asset Global Investments i Bithumb osobno poinformowały o cyberincydentach w środę. Jednocześnie firmy nie potwierdziły, że pozyskano dane ich klientów.

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Reakcja regulatora

Południowokoreański regulator finansowy wezwał do wzmocnienia środków cyberbezpieczeństwa po serii ataków na firmy finansowe i instytucje rządowe. Kraj planuje także przeprowadzić kontrole dziesiątek systemów IT w sektorze prywatnym.

Poprzednia fala ataków na południowokoreańskie instytucje finansowe miała miejsce około miesiąca temu. Badacze cyberbezpieczeństwa powiązali wrześniowe incydenty z prawdopodobnym hakerem z Chin, który używał narzędzia AI do testów penetracyjnych Artex. Przyczyny ostatnich włamań są nadal badane.

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