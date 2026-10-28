韩国金融机构遭遇了新一轮网络攻击。受影响的机构包括券商Daishin Securities和Mirae Asset Global Investments，以及加密货币交易所Bithumb。据TechCrunch报道并援引当地媒体消息，Daishin Securities表示，38,490名客户的个人数据已被泄露。

Daishin Securities客户数据

此次攻击导致客户姓名、电子邮件地址和手机号码泄露。Daishin Securities已通知受影响人员，正在调查期间与当局合作，并须根据法律要求赔偿损失。

Mirae Asset Global Investments和Bithumb分别于周三报告了网络事件。与此同时，这些公司并未确认其客户数据已被获取。

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监管机构的反应

在一系列针对金融公司和政府机构的攻击发生后，韩国金融监管机构呼吁加强网络安全措施。该国还计划对私营部门数十个IT系统进行检查。

上一轮针对韩国金融机构的攻击发生在约一个月前。网络安全研究人员将9月份的事件与一名疑似来自中国的黑客联系起来，此人使用了用于渗透测试的人工智能工具Artex。最近入侵事件的原因仍在调查中。

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