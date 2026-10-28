Финансовые учреждения Южной Кореи столкнулись с новой волной кибератак. Среди пострадавших — брокерские компании Daishin Securities и Mirae Asset Global Investments, а также криптовалютная биржа Bithumb. Как сообщает TechCrunch со ссылкой на местные СМИ, Daishin Securities заявила о раскрытии персональных данных 38 490 клиентов.

Данные клиентов Daishin Securities

В результате атаки были раскрыты имена клиентов, их адреса электронной почты и номера мобильных телефонов. Daishin Securities уведомила пострадавших, сотрудничает с органами власти в ходе расследования и должна компенсировать ущерб в соответствии с требованиями законодательства.

Mirae Asset Global Investments и Bithumb отдельно сообщили о киберинцидентах в среду. При этом компании не подтвердили, что были получены данные их клиентов.

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Реакция регулятора

Финансовый регулятор Южной Кореи призвал усилить меры кибербезопасности после серии атак на финансовые компании и государственные учреждения. В стране также планируют провести проверки десятков ИТ-систем в частном секторе.

Предыдущая волна атак на южнокорейские финансовые учреждения произошла примерно месяц назад. Исследователи в области кибербезопасности связывали сентябрьские инциденты с предполагаемым хакером из Китая, который использовал ИИ-инструмент для тестирования на проникновение Artex. Причины последних взломов все еще расследуются.

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