W Stanach Zjednoczonych Departament Skarbu 28 października nałożył sankcje na ośmiu obywateli KRLD, dwóch obywateli Rosji oraz jedną firmę z siedzibą w Rosji. Według władz USA pomagali oni w realizacji państwowego północnokoreańskiego schematu IT, który miał przynosić środki na programy tworzenia broni masowego rażenia i pocisków balistycznych.

Jak podaje The Hill, sankcje nałożyło Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC). Na listę sankcyjną wpisano również First Financial and Technical Development Center, który, według amerykańskiego resortu, jest kontrolowany przez rząd KRLD.

Rola pracowników IT

Według Departamentu Skarbu USA sześciu północnokoreańskich pracowników IT powiązanych z tym centrum wykorzystywało narzędzia sztucznej inteligencji oraz zaawansowane metody prania pieniędzy. Resort oświadczył, że wygenerowali oni ponad 750 tys. dolarów przychodu.

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Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent oświadczył, że reżim KRLD nadal bierze na cel amerykańskie firmy, wykorzystując zagranicznych operatorów IT do oszukańczych działań, pozyskiwania wrażliwych danych i wymuszania znacznych płatności.

Wcześniejsze działania

Na początku tego miesiąca Departament Sprawiedliwości USA aresztował dwóch Amerykanów, postawił zarzuty dziesięciu osobom powiązanym z Chinami, a także dwóm nienazwanym oskarżonym. Podczas tych działań organy ścigania skonfiskowały niemal 190 komputerów. Władze USA powiązały sprawę z domniemanym obieraniem za cel przez rząd KRLD ponad 70 firm w Stanach Zjednoczonych.

Sankcje ogłoszono niespełna tydzień po tym, jak Departament Skarbu USA zaproponował ograniczenie amerykańskich inwestycji w zaawansowane technologie w Chinach, Rosji i KRLD. Resort oświadczył, że ograniczenia będą dotyczyć inwestycji przekraczających 50 tys. dolarów w systemy hipersoniczne, kwantowe technologie informacyjne, obliczenia wysokiej wydajności, superkomputery i sztuczną inteligencję.

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