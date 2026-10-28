10月28日，美国财政部对8名朝鲜公民、2名俄罗斯公民以及1家总部位于俄罗斯的公司实施制裁。美国当局认为，他们协助朝鲜国家IT计划筹集资金，用于大规模杀伤性武器和弹道导弹研发项目。

据The Hill报道，制裁由美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）实施。制裁名单还包括第一金融和技术开发中心，美国部门称该中心由朝鲜政府控制。

IT工作人员的作用

美国财政部称，与该中心有关的6名朝鲜IT工作人员使用了人工智能工具和复杂的洗钱手段。该部门表示，他们创造了超过75万美元的收入。

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美国财政部长斯科特·贝森特表示，朝鲜政权继续瞄准美国公司，利用海外IT运营人员从事欺诈活动、获取敏感数据并勒索巨额付款。

此前措施

本月早些时候，美国司法部逮捕了两名美国人，对10名与中国有关联的人员以及两名未具名被告提出指控。在这些行动中，执法部门查获了近190台电脑。美国当局将此案与朝鲜政府涉嫌瞄准美国70多家公司联系起来。

制裁宣布不到一周前，美国财政部提议限制美国在中国、俄罗斯和朝鲜的高科技投资。该部门表示，限制将适用于超过5万美元的高超音速系统、量子信息技术、高性能计算、超级计算机和人工智能投资。

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