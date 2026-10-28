В США Министерство финансов 28 октября ввело санкции против восьми граждан КНДР, двух граждан России и одной компании, базирующейся в России. По версии американских властей, они содействовали государственной IT-схеме Северной Кореи, которая должна была приносить средства для программ по созданию оружия массового поражения и баллистических ракет.

Как сообщает The Hill, санкции ввело Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). В санкционный список также внесли First Financial and Technical Development Center, который, по утверждению американского ведомства, контролируется правительством КНДР.

Роль IT-работников

По данным Министерства финансов США, шесть северокорейских IT-работников, связанных с этим центром, использовали инструменты искусственного интеллекта и сложные методы отмывания денег. В ведомстве заявили, что они сгенерировали более 750 тысяч долларов дохода.

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Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что режим КНДР продолжает нацеливаться на американские компании, используя зарубежных IT-операторов для мошеннических действий, получения чувствительных данных и вымогательства значительных выплат.

Предыдущие меры

Ранее в этом месяце Министерство юстиции США арестовало двух американцев, предъявило обвинения десяти лицам, связанным с Китаем, а также двум неназванным обвиняемым. В ходе этих мероприятий правоохранители изъяли почти 190 компьютеров. Американские власти связали дело с предполагаемым нацеливанием правительства КНДР на более чем 70 компаний в США.

Санкции объявили менее чем через неделю после того, как Министерство финансов США предложило ограничить американские высокотехнологичные инвестиции в Китае, России и КНДР. В ведомстве заявили, что ограничения будут касаться вложений свыше 50 тысяч долларов в гиперзвуковые системы, квантовые информационные технологии, высокопроизводительные вычисления, суперкомпьютеры и искусственный интеллект.

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