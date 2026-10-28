США запровадили санкції проти 10 осіб і компанії у справі IT-схеми КНДР — The Hill

У США Міністерство фінансів 28 жовтня запровадило санкції проти восьми громадян КНДР, двох громадян Росії та однієї компанії, що базується в Росії. За версією американської влади, вони сприяли державній IT-схемі Північної Кореї, яка мала приносити кошти для програм зі створення зброї масового ураження та балістичних ракет.

Як повідомляє The Hill, санкції запровадило Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC). До санкційного списку внесли також First Financial and Technical Development Center, який, за твердженням американського відомства, контролює уряд КНДР.

Роль IT-працівників

За даними Мінфіну США, шестеро північнокорейських IT-працівників, пов’язаних із цим центром, використовували інструменти штучного інтелекту та складні методи відмивання коштів. У відомстві заявили, що вони згенерували понад 750 тисяч доларів доходу.

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Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що режим КНДР продовжує націлюватися на американські компанії, використовуючи закордонних IT-операторів для шахрайських дій, отримання чутливих даних і вимагання значних виплат.

Попередні заходи

Раніше цього місяця Міністерство юстиції США заарештувало двох американців, висунуло обвинувачення десятьом особам, пов’язаним із Китаєм, а також двом неназваним відповідачам. Під час цих заходів правоохоронці вилучили майже 190 комп’ютерів. Американська влада пов’язала справу з імовірним націлюванням уряду КНДР на понад 70 компаній у США.

Санкції оголосили менш ніж через тиждень після того, як Мінфін США запропонував обмежити американські високотехнологічні інвестиції в Китаї, Росії та КНДР. У відомстві заявили, що обмеження стосуватимуться вкладень понад 50 тисяч доларів у гіперзвукові системи, квантові інформаційні технології, високопродуктивні обчислення, суперкомп’ютери та штучний інтелект.

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