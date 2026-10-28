Google otworzył Connected Apps Platform dla Gemini i Search — TechCrunch

Google otworzył Connected Apps Platform — platformę dla firm i deweloperów, która umożliwia podłączanie własnych aplikacji do możliwości AI Gemini i Google Search. Publiczny podgląd platformy w wersji beta jest dostępny dla deweloperów w USA, którzy zapiszą się na listę oczekujących.

Jak informuje TechCrunch, połączone aplikacje pozwalają użytkownikom bezpiecznie łączyć usługi firm trzecich z produktami Google i wykonywać konkretne działania za pośrednictwem AI. Na przykład za pomocą Canvy można stworzyć ulotkę, a z pomocą YouTube Music — utworzyć playlistę.

Integracja przez MCP

Aby rozpocząć pracę, deweloperzy muszą zintegrować aplikację z chmurowym serwerem MCP, czyli Model Context Protocol, lub Android MCP za pomocą API AppFunctions. Następnie aplikację należy zarejestrować, przetestować i zgłosić przez Google Connected Console.

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Deweloperzy mogą wybrać, gdzie ich usługa będzie dostępna: w Google Search, aplikacji Gemini lub w obu produktach. Po uruchomieniu będą mogli śledzić ruch, opóźnienia i częstotliwość błędów, a także kontrolować elementy marki, w tym zweryfikowane logotypy i uwierzytelnione konta.

Aplikacje dla Gemini i Search

W Gemini dostępnych jest już ponad 50 Connected Apps, w tym rozwiązania Adobe, Experian, Localiza i Peloton, a także własne usługi Google — Workplace, Photos, YouTube Music i Google Home. W najbliższych tygodniach aplikacje te mają pojawić się również w Google Search.

Obecnie w wyszukiwarce Google dostępnych jest mniej integracji, w tym z Instacart, Canvą, YouTube Music i Yahoo Fantasy Football. Kolejnym partnerem została aplikacja do medytacji Calm, której aplikacja ma wkrótce zostać uruchomiona zarówno w Gemini, jak i Google Search. Firma nie podała, kiedy Connected Apps Platform stanie się szerzej dostępna.

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