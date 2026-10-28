Google відкрила Connected Apps Platform для Gemini і Search — TechCrunch

Google відкрила Connected Apps Platform — платформу для компаній і розробників, що дає змогу підключати власні застосунки до ШІ-можливостей Gemini та Google Search. Публічне прев’ю платформи в бета-версії доступне розробникам у США, які зареєструються у списку очікування.

Як повідомляє TechCrunch, підключені застосунки дають користувачам змогу безпечно пов’язувати сторонні сервіси з продуктами Google та виконувати конкретні дії через ШІ. Наприклад, через Canva можна створити флаєр, а за допомогою YouTube Music — сформувати плейлист.

Інтеграція через MCP

Для початку роботи розробники мають інтегрувати застосунок із хмарним сервером MCP, або Model Context Protocol, чи Android MCP за допомогою API AppFunctions. Після цього застосунок потрібно зареєструвати, протестувати та подати через Google Connected Console.

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Розробники можуть обрати, де буде доступний їхній сервіс: у Google Search, застосунку Gemini або в обох продуктах. Після запуску вони зможуть відстежувати трафік, затримки та частоту помилок, а також контролювати елементи бренду, зокрема верифіковані логотипи й автентифіковані облікові записи.

Застосунки для Gemini та Search

У Gemini вже доступні понад 50 Connected Apps, серед яких рішення Adobe, Experian, Localiza та Peloton, а також власні сервіси Google — Workplace, Photos, YouTube Music і Google Home. Протягом найближчих тижнів ці застосунки мають з’явитися і в Google Search.

Наразі у пошуку Google доступно менше інтеграцій, зокрема з Instacart, Canva, YouTube Music та Yahoo Fantasy Football. Ще одним партнером стала програма для медитації Calm, застосунок якої незабаром мають запустити і в Gemini, і в Google Search. Коли Connected Apps Platform стане доступною ширше, компанія не повідомила.

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