Google открыла Connected Apps Platform для Gemini и Search — TechCrunch

Google открыла Connected Apps Platform — платформу для компаний и разработчиков, которая позволяет подключать собственные приложения к ИИ-возможностям Gemini и Google Search. Публичная бета-версия платформы доступна разработчикам в США, которые зарегистрируются в списке ожидания.

Как сообщает TechCrunch, подключенные приложения позволяют пользователям безопасно связывать сторонние сервисы с продуктами Google и выполнять конкретные действия через ИИ. Например, через Canva можно создать флаер, а с помощью YouTube Music — сформировать плейлист.

Интеграция через MCP

Для начала работы разработчики должны интегрировать приложение с облачным сервером MCP, или Model Context Protocol, либо Android MCP с помощью API AppFunctions. После этого приложение необходимо зарегистрировать, протестировать и подать через Google Connected Console.

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Разработчики могут выбрать, где будет доступен их сервис: в Google Search, приложении Gemini или в обоих продуктах. После запуска они смогут отслеживать трафик, задержки и частоту ошибок, а также контролировать элементы бренда, включая верифицированные логотипы и аутентифицированные учетные записи.

Приложения для Gemini и Search

В Gemini уже доступно более 50 Connected Apps, среди которых решения Adobe, Experian, Localiza и Peloton, а также собственные сервисы Google — Workplace, Photos, YouTube Music и Google Home. В ближайшие недели эти приложения должны появиться и в Google Search.

Сейчас в поиске Google доступно меньше интеграций, в частности с Instacart, Canva, YouTube Music и Yahoo Fantasy Football. Еще одним партнером стало приложение для медитации Calm, которое вскоре должны запустить и в Gemini, и в Google Search. Когда Connected Apps Platform станет более широко доступной, компания не сообщила.

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