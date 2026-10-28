Google 向 Gemini 和 Search 开放 Connected Apps Platform——TechCrunch

Google 开放了 Connected Apps Platform，这是一个面向企业和开发者的平台，可让其将自有应用连接到 Gemini 和 Google Search 的 AI 功能。该平台的公开测试版预览现已向加入候补名单的美国开发者开放。

据TechCrunch 报道，已连接的应用可让用户安全地将第三方服务与 Google 产品关联，并通过 AI 执行具体操作。例如，用户可通过 Canva 创建传单，并借助 YouTube Music 生成播放列表。

通过 MCP 集成

开发者要开始使用，必须通过 AppFunctions API 将应用与云端 MCP 服务器，即 Model Context Protocol，或 Android MCP 集成。之后，需要通过 Google Connected Console 注册、测试并提交该应用。

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开发者可以选择其服务的可用位置：Google Search、Gemini 应用，或两个产品中均可使用。上线后，他们将能够追踪流量、延迟和错误率，并控制品牌元素，包括经验证的徽标和经过身份验证的账户。

面向 Gemini 和 Search 的应用

Gemini 中现已提供超过 50 个 Connected Apps，其中包括 Adobe、Experian、Localiza 和 Peloton 的解决方案，以及 Google 自有服务——Workplace、Photos、YouTube Music 和 Google Home。这些应用预计将在未来几周内也出现在 Google Search 中。

目前，Google 搜索中可用的集成较少，包括 Instacart、Canva、YouTube Music 和 Yahoo Fantasy Football。冥想应用 Calm 成为另一家合作伙伴，其应用预计很快将在 Gemini 和 Google Search 中推出。该公司未透露 Connected Apps Platform 何时会更广泛地开放。

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