Apple zaprezentował nowego MacBooka Pro z dotykowym wyświetlaczem OLED. Laptop będzie dostępny w wersjach 14- i 16-calowej, a sprzedaż ma rozpocząć się 6 listopada. Cena początkowa modelu 14-calowego wyniesie 2899 dolarów, a 16-calowego — 3399 dolarów.

Dotykowy wyświetlacz OLED

Jak informuje The Verge, Apple nazywa nowy ekran ProLED XDR. Jest to tandemowy wyświetlacz OLED o jasności do 2000 nitów, częstotliwości odświeżania 120 Hz i deklarowanym współczynniku kontrastu 10 000 000:1.

Nowe modele są wyposażone w układy M5 Pro lub M5 Max. 14-calowy laptop waży 3 funty, a 16-calowy — 4 funty. Na ekranie znajduje się również element Dynamic Island, w którym mogą być wyświetlane między innymi Live Activities, podobnie jak w iPhonie. Na pokrywę urządzenia powróciło świecące logo Apple.

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Poprzednie stanowisko Apple

Wcześniej Apple przez długi czas nie popierał idei dotykowych laptopów. W 2010 roku Steve Jobs nazwał takie urządzenia „ergonomicznie strasznymi”. W 2012 roku ówczesny dyrektor generalny Apple Tim Cook, odpowiadając na pytanie o możliwe zbliżenie tabletów i laptopów, porównał to do połączenia tostera i lodówki.

Firma eksperymentowała już ze sposobem sterowania MacBookiem Pro: w 2016 roku zastąpiła klawisze funkcyjne dotykowym panelem Touch Bar. W przeprojektowanym MacBooku Pro z 2021 roku Apple przywrócił fizyczne klawisze, a w 2023 roku ostatecznie zrezygnował z Touch Bara. Prezentacja nowego laptopa odbyła się w ramach tygodnia zapowiedzi Apple, które obejmowały również iPada Mini z wyświetlaczem OLED oraz iMaca na układach M6.

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