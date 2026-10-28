Apple представила новый MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем. Ноутбук будет доступен в 14-дюймовой и 16-дюймовой версиях, а продажи должны начаться 6 ноября. Начальная цена 14-дюймовой модели составит 2899 долларов, 16-дюймовой — 3399 долларов.

Сенсорный OLED-дисплей

Как сообщает The Verge, Apple называет новый экран ProLED XDR. Это тандемный OLED-дисплей с яркостью до 2000 нит, частотой обновления 120 Гц и заявленным коэффициентом контрастности 10 000 000:1.

Новые модели оснащены чипами M5 Pro или M5 Max. Вес 14-дюймового ноутбука составляет 3 фунта, а 16-дюймового — 4 фунта. На экране также есть элемент Dynamic Island, в котором могут отображаться, в частности, Live Activities, подобно iPhone. На крышку устройства вернули светящийся логотип Apple.

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Предыдущая позиция Apple

Ранее Apple долгое время не поддерживала идею сенсорных ноутбуков. В 2010 году Стив Джобс назвал такие устройства «эргономически ужасными». В 2012 году тогдашний генеральный директор Apple Тим Кук, отвечая на вопрос о возможном сближении планшетов и ноутбуков, сравнил это с объединением тостера и холодильника.

Компания уже экспериментировала со способом управления MacBook Pro: в 2016 году она заменила функциональные клавиши сенсорной панелью Touch Bar. В редизайне MacBook Pro 2021 года Apple вернула физические клавиши, а в 2023 году окончательно отказалась от Touch Bar. Презентация нового ноутбука состоялась в рамках недели анонсов Apple, в которую также вошли iPad Mini с OLED-дисплеем и iMac на чипах M6.

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