苹果推出首款配备触控 OLED 屏幕的 MacBook Pro — The Verge

苹果推出了新款配备触控 OLED 显示屏的 MacBook Pro。这款笔记本电脑将提供 14 英寸和 16 英寸版本，预计将于 11 月 6 日开始销售。14 英寸机型起售价为 2899 美元，16 英寸机型起售价为 3399 美元。

触控 OLED 显示屏

据The Verge 报道，苹果将这块新屏幕命名为 ProLED XDR。这是一块串联 OLED 显示屏，亮度最高可达 2000 尼特，刷新率为 120Hz，宣称的对比度为 10,000,000:1。

新机型配备 M5 Pro 或 M5 Max 芯片。14 英寸笔记本电脑重 3 磅，16 英寸版本重 4 磅。屏幕上还设有 Dynamic Island 元素，其中可显示 Live Activities 等内容，与 iPhone 类似。设备顶盖上重新采用了发光的苹果标志。

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苹果此前的立场

此前，苹果长期不支持触控笔记本电脑的理念。2010 年，史蒂夫·乔布斯称这类设备“在人体工程学方面很糟糕”。2012 年，时任苹果首席执行官蒂姆·库克在回答有关平板电脑和笔记本电脑可能融合的问题时，将其比作把烤面包机和冰箱结合起来。

该公司此前已尝试改变 MacBook Pro 的控制方式：2016 年，它用触控面板 Touch Bar 替代了功能键。在 2021 年 MacBook Pro 的重新设计中，苹果恢复了实体按键，并于 2023 年最终放弃 Touch Bar。新笔记本电脑的发布是在苹果公告周期间举行的，该活动还包括配备 OLED 显示屏的 iPad Mini 和搭载 M6 芯片的 iMac。

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