Amerykańska wojskowa struktura wywiadowcza opublikowała fotografię chińskiego wielokrotnego użytku kosmoplanu Shenlong, na której jest on pokazany zadokowany do innego statku kosmicznego z rozłożonymi panelami słonecznymi. Jak informuje Space.com, zdjęcie wykonał satelita WorldView 3 firmy Vantor w 2024 roku z odległości około 90 kilometrów.

Szczegóły zdjęcia

Rozdzielczość fotografii wynosi 4,5 centymetra na piksel. Shenlong był wcześniej fotografowany przez obserwatorów naziemnych, jednak nowe ujęcie wykonane z kosmosu pozwoliło dostrzec więcej szczegółów pojazdu. W szczególności na zdjęciu widać otwarte drzwi jego ładowni.

Nie wiadomo obecnie, do którego dokładnie satelity Shenlong był zadokowany. Chińska agencja kosmiczna wcześniej oświadczyła, że kosmoplan jest wykorzystywany do testowania technologii, które mają uczynić loty w kosmos i z powrotem wygodniejszymi i bardziej dostępnymi dla pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej.

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Poprzednie misje Shenlong

Czwarta misja Shenlong rozpoczęła się w lutym 2026 roku. W czerwcu amerykańska firma LeoLabs, która śledzi obiekty kosmiczne, poinformowała o wykryciu nowego obiektu w pobliżu kosmoplanu. Po dodatkowych obserwacjach i analizie firma z dużą pewnością stwierdziła, że obiekt ten został wypuszczony przez chiński pojazd.

Podobną aktywność obserwowano również podczas wcześniejszych lotów. W trakcie trzeciej misji, która zakończyła się w 2024 roku, Shenlong także wypuścił obiekt. Podczas drugiej misji w 2023 roku kosmoplan wypuścił inny obiekt i, według oceny obserwatorów, mógł wykonywać manewry zbliżenia oraz orbitalne rendezvous z innym statkiem kosmicznym.

USA eksploatują również robotyczny kosmoplan X-37B produkcji Boeinga, przy czym szczegóły jego zadań w większości nie są ujawniane. W lutym 2025 roku Siły Kosmiczne USA opublikowały pierwsze zdjęcie X-37B w kosmosie.

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