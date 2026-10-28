Американская военная разведывательная структура опубликовала фотографию китайского многоразового космоплана Shenlong, на которой он изображен пристыкованным к другому космическому аппарату с развернутыми солнечными панелями. Как сообщает Space.com, снимок был сделан спутником WorldView 3 компании Vantor в 2024 году с расстояния около 90 километров.

Детали снимка

Разрешение фотографии составляет 4,5 сантиметра на пиксель. Shenlong ранее фотографировали наземные наблюдатели, однако новый кадр, сделанный из космоса, позволил рассмотреть больше деталей аппарата. В частности, на снимке видны открытые дверцы его грузового отсека.

К какому именно спутнику был пристыкован Shenlong, в настоящее время неизвестно. Китайское космическое агентство ранее заявляло, что космоплан используется для испытания технологий, которые должны сделать полеты в космос и обратно более удобными и доступными для мирного использования космического пространства.

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Предыдущие миссии Shenlong

Четвертая миссия Shenlong началась в феврале 2026 года. В июне американская компания LeoLabs, отслеживающая космические объекты, сообщила об обнаружении нового объекта возле космоплана. После дополнительных наблюдений и анализа компания с высокой уверенностью заявила, что этот объект был выпущен китайским аппаратом.

Подобная активность наблюдалась и во время предыдущих полетов. В третьей миссии, завершившейся в 2024 году, Shenlong также выпустил объект. Во время второй миссии в 2023 году космоплан выпустил другой объект и, по оценке наблюдателей, мог выполнять маневры сближения и орбитального рандеву с другим космическим аппаратом.

США также эксплуатируют роботизированный космоплан X-37B производства Boeing, детали задач которого в основном не раскрываются. В феврале 2025 года Космические силы США опубликовали первое фото X-37B в космосе.

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