美国一个军事情报机构公布了一张中国可重复使用空天飞机“神龙”号的照片，画面显示其与另一艘展开太阳能电池板的航天器对接。正如Space.com报道所称，这张照片由Vantor公司的WorldView 3卫星于2024年从约90公里的距离拍摄。

照片细节

该照片的分辨率为每像素4.5厘米。“神龙”号此前曾被地面观察者拍摄到，但这张从太空拍摄的新照片使人们能够看到更多该飞行器的细节。尤其是，照片中可以看到其载荷舱的舱门处于打开状态。

“神龙”号究竟与哪颗卫星对接，目前尚不清楚。中国国家航天机构此前表示，这架空天飞机用于测试相关技术，以使往返太空的飞行更加便捷、更易获得，并服务于和平利用外层空间。

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“神龙”号此前的任务

“神龙”号第四次任务于2026年2月开始。6月，美国太空物体追踪公司LeoLabs报告称，在这架空天飞机附近发现了一个新物体。经过进一步观测和分析后，该公司高度确信地表示，该物体是由这架中国飞行器释放的。

此前的飞行中也观察到类似活动。在于2024年结束的第三次任务中，“神龙”号同样释放了一个物体。在2023年的第二次任务期间，这架空天飞机释放了另一个物体，并且据观察者评估，它可能与另一艘航天器进行了近距离机动和轨道交会。

美国也在运营由波音制造的机器人空天飞机X-37B，其任务细节大多未被披露。2025年2月，美国太空军发布了首张X-37B在太空中的照片。

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